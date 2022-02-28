Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Niğde-Bor Tarıma Dayalı Besi İhtisas Organize Sanayi bölgesinin Niğde ve ülke ekonomisine 125 milyon dolar katkı sağlayacağını söyledi.

Niğde için 3 adet vizyon projesi geliştirdiklerini vurgulayan Vali Şimşek: “Niğde’de göreve başladığım zaman ilk olarak Niğde Proje Ofisini kurduk. Bu proje ofisinde çalışan arkadaşlarla Niğde için 3 adet vizyon proje geliştirdik. Bunlardan bir tanesi Ketençimen Kayak Merkeziydi. Bu projeyi hayata geçirdik. Geçen hafta açılışını gerçekleştirdik. Niğde’de lokomotif sektör olan kalsit sektörüne yönelik bir kimya organize sanayi planlamıştık. Bakanlığımızla istişareler sonucu bu organize sanayi bölgesinin karma organize sanayi olmasına karar verdik ve Niğde’ye kazandırdık” dedi

`Ülke ekonomisine 125 milyon dolar katkı sağlayacak`

Tarıma Dayalı Besi İhtisas Organize Sanayi bölgesinin tamamlandığında zamanla yaklaşık 4 bin kişiye istihdam sağlayacağını belirten Vali Şimşek: “ Yine diğer bir proje olan Bor İlçemizde 4 bin dekar arazi üzerinde planladığımız Niğde-Bor Tarıma Dayalı Besi İhtisas Organize Sanayi bölgesidir. Burası 50 bin büyükbaş kapasiteli 300 işletmede oluşan, yıllık 18 bin ton et üretimi kapasiteli bir bölge olacak ve yaklaşın 4 bin kişiye istihdam sağlayacak. Tarıma Dayalı Besi İhtisas Organize Sanayi bölgesi sadece Niğde ekonomisine değil ülke ekonomisine de büyük katkılar sağlayacak. Bu Organize Sanayi bölgesinde yaklaşık 18 bin ton bir et üretimi söz konusu, bu da demektir ki yıllık 125 milyon dolarlık ülke ekonomisine katkı sağlayacak. Ben bu projenin gerçekleşmesinde bizlere destek olan başta sayın cumhurbaşkanımıza, sayın tarım bakanımıza teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.