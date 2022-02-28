Haber Giriş: 28 Şubat 2022 Pazartesi 09:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırşehir'de Miraç Kandili dualarla idrak edildi
[Fotoğraf: AA]
Kırşehir'de camilerde Miraç Kandili programları gerçekleştirildi.
Hoca Ahmet Yesevi ve Ahi Evran Veli camilerinde Miraç Kandili dolayısıyla program düzenlendi.
Hoca Ahmet Yesevi Camisi'ndeki program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.
Mevlit ve ilahilerin okunmasının ardından İl Müftüsü Mehmet Yaman, Miraç Kandili'nin anlam ve önemini anlattı, dua etti.
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