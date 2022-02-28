Haber Giriş: 28 Şubat 2022 Pazartesi 09:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'da göçmen kaçakçılarına operasyon
Van'da göçmen kaçakçılığı operasyonlarında 7 kişi tutuklandı. Kullanılan araçlara el kondu.
Van İl Emniyet Müdürlüğü, kentte göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında geçen hafta 7 operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonlarda göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 17 organizatör gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı.
Suçta kullanılan 4 araca el konuldu, düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler İnsan Kaçakçılığı Van
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