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Güncel
AA 09.10.2024 22:17

Niğde Valisi Çelik, kentte afetlere karşı yapılan çalışmaları anlattı

Niğde Valisi Cahit Çelik, kentin afetsellik durumunu ve bu konuda yapılan çalışmaları anlattı.

Niğde Valisi Çelik, kentte afetlere karşı yapılan çalışmaları anlattı

Çelik, Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin deprem, heyelan ve sellerin yoğun yaşandığı bir ülke olduğunu söyledi.

Niğde'nin de doğusunda Ecemiş, batısında Tuz Gölü Fay Hattı'nın bulunduğunu belirten Çelik, doğudaki fay hayatında 2016'da, batısındakinde ise 2020'de deprem olduğunu aktardı.

Niğde'nin diğer illere göre daha güvenli olduğuna işaret eden Çelik, şunları kaydetti:

"6 Şubat'taki depremde ilimiz de etkilendi. Bu depremde 24 ağır hasarlı, 25 de orta hasarlı binamız oldu. Yaralanan, ölen vatandaşımızın olmadığı depremden biz de etkilendik. Merkezi yönetimin başı olarak bizler ve buradaki yerel idarecilerin bunu bilip ona göre hareket etmesi gerekiyor. Afetlerde bildiğiniz gibi 4 aşama var. Birincisi risk azaltma, ikincisi hazırlık, üçüncüsü müdahale, dördüncüsü ise iyileştirme. Bu dört aşamada birbiriyle bağlantılı. Risk azaltma konusunda ne kadar iyi hazırlığınız olursa, o riski azaltacak ne kadar iyi tedbirler alırsanız, hazırlık aşamanız o kadar kolay olur, müdahaleniz o kadar güçlü olur ve iyileştirme süreciniz de çok daha kısa sürer."

Vali Çelik, özellikle risk azaltmaya yönelik olarak bakanlığın bu işin üzerinde durduğunu belirtti.

Vatandaşları özellikle risk azaltmayla ilgili idarelerin alacağı kararlara uymaları konusunda uyaran Çelik, bu konuda yapıların kurallarına uygun bir şekilde yapılmasının çok önemli olduğunu vurguladı.

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