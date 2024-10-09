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Güncel
AA 09.10.2024 21:12

Çankırı'da 15. İstiklal Yolu Yürüyüşü başladı

Çankırı'da düzenlenen 15. İstiklal Yolu Yürüyüşü başladı.

Çankırı'da 15. İstiklal Yolu Yürüyüşü başladı

Derbent Şehitliği'ndeki anıta Ilgaz Kaymakamı Burak Yılmaz ve Belediye Başkanı Mehmed Öztürk'ün çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için dua edildi, saygı atışı gerçekleştirildi.

Daha sonra katılımcılar ilçe merkezinden, temsili cephane taşıyan kağnı ve 16 Türk devletinin sembolünü taşıyan atlılar eşliğinde Ilgaz Şehitliği'ne kadar yürüdü.

Burada şehit kabirleri ziyaret edilerek dua edildi.

Programın ardından Ilgaz Belediyesi tarafından katılımcılara keşkek ikramında bulunuldu.

Etkinliğe Vali Yardımcısı Aydın Börü, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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Çankırı Şehit
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