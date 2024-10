Devlet desteğiyle aldığı 100 koyunu, kadın eliyle 400’e çıkardı

Ağrı’da, tarım ve hayvancılığın yaygınlaştırılması amacıyla 2020 yılında hayata geçirilen “5 Yılda 750 Bin Koyun Projesi” ile küçükbaş hayvancılıkla uğraşmak isteyen çiftçiler için devlet desteği sağlandı.



Bu doğrultuda Ağrı’nın Tutak ilçesine bağlı Dorukdibi köyünde yaşayan ve hayvancılığa merakı olan 4 çocuk annesi Zeynep Gülkırmızı, faizsiz kredi imkanı sunulan projeden faydalanarak 100 koyun sahibi oldu. Koyunların sağlıklı büyümeleri için tüm bakımlarını özenle yapan Gülkırmızı, kuzuların dünyaya gelmesiyle 400 koyuna ulaşarak sürüsünü genişletti. Koyunlardan elde ettiği sütlerle, süt ve süt ürünleri satışı yaparak ev ekonomisine de katkı sağladığını belirten Zeynep Gülkırmızı, eşi ve çocuklarının da desteğiyle küçükbaş hayvancılığın yanısıra büyükbaş hayvancılık yapmayı hedeflediğini söyledi.



“Her meslek kendi dalında güzel, çiftçilikte ayrı bir şey”



Kadınların her sektörde olduğu gibi çiftçilikte de başarılı olabileceğini söyleyen Zeynep Gülkırmızı, “Projenin olduğunu duydum ve başvurdum. Bu proje ile 100 koyun getirdim. 100 koyunum şu an 400 koyun oldu. Koyunlarımın hepsi gebe şu an. Onlarda doğurursa 800 koyuna çıkar inşallah. onların sütlerinden peynir yapıp satıyorum. Hayvancılığı çok seviyordum. Eşim de bana çok destek oldu. Koyunlarımızı getirdik, sürümüze devam ediyoruz. Daha da büyütmeyi hedefliyoruz. Kadınlarımız genelde erkeklerin eline bakıyor. Erkeklerin eline bakmasınlar, kendi çaplarında onlarda bir şeyler yapsınlar. Her meslek kendi dalında güzel, çiftçilikte ayrı bir şey. Bundan sonraki hedefim sürümü büyütüp, çitçiliğe elimden geldiği kadar devam etmek. Destek almadan önce düşüncem vardı ama hevesim yoktu. Destek alınca dedim ki ben de yapayım bütün kadınlar da yapsın. Kadın veya erkeğin farkı yok. Başarılı olsun kadın veya erkek olması çok önemli değil. Yeter ki başarılı olsunlar. Hem ben hem de çocuklarım bu işi severek yapıyoruz. Sabah 8’de uyanıp öğlene kadar koyunların içindeyiz. Daha sonra gelip evle ilgileniyorum. Öğleden sonra gidip tekrar onlarla ilgileniyoruz. Bebek gibiler, hem çocuklarıma hem de onlara bakıyorum” şeklinde konuştu.



“5 Yılda 750 Bin Koyun Projesi” ile Ağrı genelinde büyük başarı elde ettiklerini belirten Ağrı İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Hüseyinoğlu, “Ağrı ilimizde 2020 yılından itibaren 5 yıl süreyle uygulamaya konulan “5 Yılda 750 Bin Koyun Projesi” doğrultusunda 450 üreticiye 50 milyon TL’ye yakın kredi desteği sağlandı. Bu kredi desteğiyle her bir üreticimiz 100 adet küçükbaş hayvan satın aldı. Hayvan satın alan yetiştiricilerimiz sayılarını arttırarak ilimizde ki hayvan sayısını 750 binden daha yüksek bir seviyeye ulaştırdılar. Özellikle işletme sahibimizin 100 hayvandan 400 küçükbaş hayvana ulaşması kendisi içinde ilimiz içinde büyük bir başarı. İl genelinde elde ettiğimiz sonuç tarım ve hayvancılıkla uğraşan yetiştiricilerimizin hayvan sayısını arttırması ve üretime katkıda bulunması amacıyla bir destek oldu. Özellikle ekonomik durumu iyi olmayan ve hayvancılığa başlamak isteyen kişiler için iyi bir başlangıç oldu. Yeni üreticilerimiz dahil oldu. Ağrı özelinde 24 bin hayvancılık işletmemiz var bunun yaklaşık 8 bini küçükbaş hayvan işletmesi. Küçükbaş aslında zahmetli ve zor bir iş. Ağrı meraya dayalı hayvancılık yapan bir şehir olduğu için hayvanların otlatılması, bakımı ve beraber gezdirilmesi sağımı da dahil olmak üzere zor bir iş. Bizler de bu işi yapan ve yapmaya gönüllü olan kişileri proje dahilinde bu işe başlatmayı hedefledik ve başarılı olduğumuza da inanıyorum” ifadelerine yer verdi.