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Güncel
AA 03.12.2023 15:07

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde uygulamalı hayvan bakım eğitimi verildi

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezince öğrenci ve kursiyerlere büyükbaş hayvanların bakımı, beslenmesi ve alınacak önlemler konusunda uygulamalı eğitim verildi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde uygulamalı hayvan bakım eğitimi verildi

Özel bir besi çiftliğindeki eğitimde, öğrenci ve kursiyerlere yönelik süt sığırlarında uygulamalı tırnak bakımı, sığırların bakımı ve beslenmesi ile alınacak önlemler konularında eğitim düzenlendi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Ulukışla Meslek Yüksek Okul Müdürü Prof. Dr. Mustafa Boğa, eğitimle hayvan yetiştiriciliğinin daha sistemli yapılması, hayvancılıkta bilinçli sistemlerin oturtulması ve işletmelerdeki verimin artırılmasının hedeflendiğini söyledi.

Sürekli Eğitim Merkezi'ndeki kurslarda yem teknolojileri, büyükbaş ve küçükbaş hayvan besleme ve yetiştirme, sürü yönetimi, süt sığırlarında uygulamalı tırnak bakımı ve sığırların bakım ve beslenmesi konularında sertifika programlarının olduğunu belirten Boğa, şunları kaydetti:

"Bu kursumuzda da besin madde içerikleri olarak büyükbaş ve küçükbaş hayvanların ihtiyaçları, çevre şartları gibi konularını da anlatıyoruz. Süt sığırcılığında tırnak bakımının ortaya çıkarabileceği sorunları kurslarla gidermeye çalışıyoruz. Kursta sadece öğrencilerimize yönelik değil, sahada hayvan bakımı konusunda kendisini geliştirmek isteyen çiftlik sahiplerine veya veteriner hekimlere eğitim veriyoruz."

Eğitim için Erzurum'dan gelen veteriner hekim Alihan Sarı da sahada verilen pratik eğitimlerin çok verimli geçtiğini ifade ederek, emeği geçenlere teşekkür etti.

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