Eskişehir'de kaza: 2 yaralı

Sütlüce Mahallesi Eğitimciler Caddesi'nde seyreden Yiğit K. idaresindeki motosiklet, karşı istikametten gelen Ertuğrul S. yönetimindeki otomobille çarpıştı.
Kazada, çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü Yiğit K. ile arkasında bulunan Arda A. metrelerce uzağa savruldu. Çevredekilerin, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine, bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların, hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.