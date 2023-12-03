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Güncel
AA 03.12.2023 14:39

Eskişehir'de kaza: 2 yaralı

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde, motosikletle otomobilin çarpışması sonucu 2 kişinin yaralandı.

Eskişehir'de kaza: 2 yaralı

Sütlüce Mahallesi Eğitimciler Caddesi'nde seyreden Yiğit K. idaresindeki motosiklet, karşı istikametten gelen Ertuğrul S. yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Kazada, çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü Yiğit K. ile arkasında bulunan Arda A. metrelerce uzağa savruldu. Çevredekilerin, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine, bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların, hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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