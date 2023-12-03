Isparta’da kablo hırsızlığı yapan 5 şüpheli yakalandı

Isparta’da 28 Kasım'da Sanayi Mahallesi'nde N.E.K isimli vatandaşa ait iş yerinden farklı boy ve ebatlarda yaklaşık 2 bin 100 metre uzunluğunda 30 bin TL değerinde bakır elektrik kabloları çalınmasının üzerine Jandarma Suç Araştırma Timi ve Merkez ilçe Jandarma Komutanlığı Asayiş timleri harekete geçti.

Ekipler tarafından koordineli olarak yapılan ısrarlı takip çalışmaları neticesinde; hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri tespit edilen N.Ö, E.Ö, M.D, N.D. ve O.S. isimli şüpheliler yapılan operasyon sonucunda iş yerinden çalmış oldukları malzemeler ile birlikte saklandıkları adreste yakalandı. Olayda çalınan bakır kablolar bulunarak sahibine teslim edildi.