Haber Giriş: 27 Nisan 2022 Çarşamba 13:02Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Niğde caddeleri Ramazan etkinlikleri için trafiğe kapatıldı
[Fotoğraf: İHA]
Niğde Belediyesi, Ramazan etkinlikleri için şehrin en işlek caddesini trafiğe kapattı.
Niğde Belediyesi, Ramazan etkinlikleri için şehrin en işlek caddesini trafiğe kapattı.
Dr. Sami Yağız Caddesinin kapatılmasının ardından, vatandaşlar caddede yürüyüş yapıyor. Niğde Belediyesi ve Gençlik Spor Müdürlükleri vatandaşlar için çeşitli etkinlikler düzenliyor.
Yaşlı, genç, çocukların vakit geçirdiği caddede, Niğde Belediyesi Hacivat Karagöz, dans gösterileri gibi etkinliklerle vatandaşları buluşturuyor.
Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, `2 yıldır evlere kapanmıştık yasaklar vardı çok özlemiştik. Pandemiden kurtulduk bizde böyle kucaklaşalım istedik. Çeşitli etkinliklerle vatandaşlarımıza hizmet etmekten büyük mutluluk duydu’’ dedi.
Sokak bayram bir gün öncesine kadar akşamları kapalı kalacak.
Etiketler: Niğde Ramazan Bayramı Ramazan Ayı
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