Haber Giriş: 27 Nisan 2022 Çarşamba 12:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da üniversite öğrencilerine afet farkındalığı eğitimi
[Fotoğraf: AA]
Malatya Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, üniversite öğrencilerine afet farkındalığı eğitimi verdi.
İnönü Üniversitesi ve Turgut Özal Üniversitelerinde eğitim gören öğrencilere yönelik afet farkındalığı eğitimi düzenlendi.
Battalgazi Belediyesi konferans salonunda gerçekleştirilen eğitimde, AFAD acil mobil uygulamasının tanıtımı yapılarak öğrencilerin telefonlarına indirmesi sağlandı.
AFAD gönüllülük sistemi hakkında bilgilerin verildiği eğitimde, deprem öncesi, anı ve sonrasında alınması gereken tedbirler ile yangın söndürme cihazlarının kullanımı konusunda bilgiler verildi.
Daha sonra üniversitelilerle deprem anı, bina tahliyesi ve yangın konularında tatbikatlar yapıldı.
Son Haberler
- 13:25
- 13:23
- 13:19
- 13:08
- 12:57
Sıradaki Haber
Sivas'ta meslek liseliler ihtiyaç sahibi yaşlılar için okul mutfağında iftarlık hazırlıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz