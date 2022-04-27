Haber Giriş: 27 Nisan 2022 Çarşamba 12:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aksaray'da marketten televizyon çalan şüpheli tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Aksaray'da bir marketten televizyon hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı.
Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Küçük Bölcek ve Taşpazar mahallelerindeki marketlerden televizyon hırsızlığı şikayetleri üzerine çalışma başlattı.
İş yerlerindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin eşkalini tespit etti.
Paşacık Mahallesi'nde, R.G. (25) saklandığı çatı katında gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Öte yandan, marketin güvenlik kamerası kayıtlarına yansıyan görüntülerde, maskeli bir kişinin, elindeki televizyonla marketin giriş kapısından çıkarak kaçması yer alıyor.
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