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Güncel
AA 21.11.2023 16:10

Niğde Belediyesinden üniversite öğrencilerine çorba ikramı

Niğde Belediyesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde sınav dönemindeki öğrencilere çorba ikramında bulundu.

Niğde Belediyesinden üniversite öğrencilerine çorba ikramı

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, öğrenciler, sınav haftası boyunca 17.00-19.00 saatleri arasında Sabiha Şahenk Kütüphanesi önünde ücretsiz çorba içebiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Emrah Özdemir, projeyle öğrencilere motivasyon sağlamayı amaçladıklarını belirterek, "Öğrenciler bu projeden oldukça memnun. Ücretsiz çorba ikramı, sınav haftası gibi zorlu bir dönemde moral verici oluyor. Belediyenin bu tür etkinliklerle öğrencilere destek olması önemli" ifadelerini kullandı.

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