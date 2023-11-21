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Güncel
AA 21.11.2023 16:07

Diyarbakır'da yeni içme suyu hattı döşeniyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kentte içme suyu sorunu yaşanmaması amacıyla Mardin yolunda 4 bin 960 metre içme suyu şebekesi döşüyor.

Diyarbakır'da yeni içme suyu hattı döşeniyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, kentte içme suyu sorunu yaşanmaması amacıyla projeler geliştiriyor.

Bu kapsamda çalışmalar yürüten DİSKİ ekipleri, Mardin yolunda 4 bin 960 metre içme suyu şebekesi, 7 vana, 3 vantuz, branşman ve vana odası yapıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, DİSKİ'nin kent merkezi, ilçeler ve kırsal mahallelerde modern bir altyapı sistemi kurmak ve kaliteli içme suyu sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Vatandaşlara içme suyunu yüksek standartlarda ulaştırmak için kentte önemli alt yapı çalışmaları gerçekleştirdiklerini kaydeden Tutşi, "Şehirciliğin en önemli kriterlerinden biri sahip olduğu altyapı hizmetlerinin kalitesidir. Biz de kadim şehrimize bu alanda önemli çalışmaların gerçekleştirilmesi adına işçimizden yöneticimize kadar seferberlik içerisinde çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

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