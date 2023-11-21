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Güncel
AA 21.11.2023 16:09

Malatya'da depremzede çocuklara bisiklet dağıtıldı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Malatya'da konteyner kentte kalan 287 çocuğa bisiklet hediye edildi.

Malatya'da depremzede çocuklara bisiklet dağıtıldı
[Fotograf: AA]

Malatya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Antalya'da "Pedallar iyilik için dönecek" mottosuyla düzenlenen organizasyondan elde edilen gelirle alınan bisikletlerden 287'si Vali Ersin Yazıcı ve Antalyalı hayırsever iş insanı Haydar Barut tarafından Battalgazi Acıbadem Konteyner Kent’teki çocuklara dağıtıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Ersin Yazıcı, "Çocukların mutluluğu her şeye değer, çocuklarımıza bir nebzede olsa mutlu edebiliyorsak ne mutlu bize. Çocuklarımızın yüzünün gülümsemesi bize ümit veriyor. Onları geleceğe güzel bir şekilde hazırlayabilmemiz için moral ve motivasyonu yüksek tutmamız gerekiyor. Bu vesileyle çocuklara elimizden gelen çabayı gösteriyoruz." ifadesini kullandı.

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