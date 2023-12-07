Nevşehir'de zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Fatih E. yönetimindeki tır, Çevre Yolu'nda önünde seyreden Ramazan K. idaresindeki kamyonla çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan kamyon, sokaktan ana yola çıkmak için bekleyen Bayram Y'nin kullandığı otomobile ve yol kenarındaki metruk binaya çarparak durdu.
Kazada tırın dorsesinde bulunan briketler çevreye saçıldı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücüler Bayram Y. ile Fatih E, ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bir süre trafiğe kapalı kalan kara yolu, araçların kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.
Kaza sırasında otomobilde bulunan Hakan Özdemir, tırın çarptığı kamyonun savrularak içinde bulundukları otomobile çarptığını söyleyerek, can kaybı yaşanmamasının sevindirici olduğunu dile getirdi.