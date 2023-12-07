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Güncel
AA 07.12.2023 14:26

Nevşehir'de zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Nevşehir'de 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.

Nevşehir'de zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı
[Fotograf: AA]

Fatih E. yönetimindeki  tır, Çevre Yolu'nda önünde seyreden Ramazan K. idaresindeki kamyonla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan kamyon, sokaktan ana yola çıkmak için bekleyen Bayram Y'nin kullandığı otomobile ve yol kenarındaki metruk binaya çarparak durdu.

Kazada tırın dorsesinde bulunan briketler çevreye saçıldı.

Nevşehir'de zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücüler Bayram Y. ile Fatih E, ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bir süre trafiğe kapalı kalan kara yolu, araçların kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

Kaza sırasında otomobilde bulunan Hakan Özdemir, tırın çarptığı kamyonun savrularak içinde bulundukları otomobile çarptığını söyleyerek, can kaybı yaşanmamasının sevindirici olduğunu dile getirdi.

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