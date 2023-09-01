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Güncel
AA 01.09.2023 13:39

Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Nevşehir'de evlerinde uyuşturucu bulunan 2 şüpheli tutuklandı.

Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik yabancı uyruklu 2 şüphelinin adreslerine düzenledikleri operasyonda, 38 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan jandarma ekipleri, çeşitli suçlardan hakkında 11 yıl 5 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.U.U'yu Avanos ilçesindeki bir adreste yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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