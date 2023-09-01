Az Bulutlu 32.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 01.09.2023 13:16

Bolu'da devrilen kum yüklü tır, ulaşımın aksamasına neden oldu

Bolu'nun Gerede ilçesinde devrilen kum yüklü tır, Karabük-Gerede kara yolunda ulaşımın aksamasına neden oldu.

Bolu'da devrilen kum yüklü tır, ulaşımın aksamasına neden oldu

D-750 kara yolundan Gerede yönüne giden Mahsun S. idaresindeki tır, Horhor rampaları mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Hafif şekilde yaralanan tır sürücüsü, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Gerede İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kara yolunun Gerede istikametinde devrilen tır nedeniyle ulaşıma kapanan trafik, karşı yönden tek şerit olarak verilmeye başlandı.

Ekiplerin, devrilen tırın kaldırılması için başlattığı çalışma sürüyor.

ETİKETLER
Bolu
Sıradaki Haber
Evin önünden çalınan köpeği polis ekipleri buldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:46
Yeni arabuluculuk dönemi başladı: Adliyelerde yoğunluk oluştu
14:18
TEKNOFEST'te çocuklar teknolojiyi eğlenerek öğreniyor
14:14
TEKNOFEST'te çocuklara yönelik oyun kodlama yarışması tanıtılıyor
14:11
Fethiye'de tarihi eser kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı
14:07
Darıca'da 21 yıl sonra ilk defa balıkçılar 'Vira Bismillah' dedi
14:00
ASELSAN'ın "gözü" TEKNOFEST'in üzerinde
Yunanistan'daki yangınlarda düzensiz göçmenler de çıkış yolu arıyor
Yunanistan'daki yangınlarda düzensiz göçmenler de çıkış yolu arıyor
FOTO FOKUS
Darbenin son adresi Gabon
Darbenin son adresi Gabon
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ