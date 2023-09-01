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Güncel
AA 01.09.2023 13:36

Bursa'da aranan 23 kişi polis operasyonuyla yakalandı

Bursa'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan ya da çeşitli suçlardan aranan 23 kişi gözaltına alındı.

Bursa'da aranan 23 kişi polis operasyonuyla yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında arama kararı bulunan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kentte belirlenen 35 adrese düzenlenen operasyonda, haklarında 3 ay ile 27 yıl 4 ay arasında değişen kesinleşmiş hapis cezası bulunan 14 firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 9 şüpheli yakalandı.

"Silahlı yağma, oto hırsızlığı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, tehdit, nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal, yaralama, uyuşturucu" gibi suçlardan aranan hükümlü ve şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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