Haber Giriş: 25 Mart 2021 Perşembe 11:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nevşehir'de terör örgütü üyesi 2 yabancı uyruklu yakalandı
[Fotoğraf: Getty]
Nevşehir'de, terör örgütleri DEAŞ ve PKK/KCK/PYD/YPG üyesi olduğu iddia edilen yabancı uyruklu 2 zanlı gözaltına alındı.
Terör örgütlerinin faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışma yapan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte yaşayan Suriye uyruklu A.E.V'nin, bir dönem PKK/KCK/PYD/YPG içinde silahlı faaliyet yürüttüğünü tespit etti.
Polise müracaatta bulunan Suriye uyruklu R.M'nin, boşandığı kocası M.M.A.M'nin DEAŞ üyesi olduğu yönündeki ihbarını da değerlendiren ekipler, 2 adrese operasyon düzenleyerek şüphelileri gözaltına aldı.
İkametlerdeki aramada, kurusıkı tabanca ile çeşitli dijital materyaller ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, sınır dışı edilmek üzere Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesine gönderildi
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