Haber Giriş: 25 Mart 2021 Perşembe 11:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ticaretine yönelik operasyon düzenlendi.
Gözaltına alınan 2 şüphelinin üzerinde ve ikametlerinde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu madde ve uyuşturucu hap, bir hassas terazi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 3 bin 735 lira ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Tutuklanan şüphelilerden uyuşturucu aldığı tespit edilen 1 kişi hakkında da "uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak" suçundan işlem yapıldı.
Etiketler: Uyuşturucu
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