İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Atatürk Mahallesi'nde tarihi eserlerin satılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda iki otomobilde yapılan aramada 8 küçük heykel, 4 küçük heykel başı, 2 kandil ile bir tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan araçlardaki 7 kişiden 5'i ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, 2'sinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Tarihi eserler, müze müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.