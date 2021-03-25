Haber Giriş: 25 Mart 2021 Perşembe 10:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Osmaniye'de bir apartman karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA]
Düziçi ilçesinde bir apartmanda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Hürriyet Mahallesi Park Sokak'ta bulunan bir apartmanda pozitif ve temaslı kişiler olduğunun tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca söz konusu apartmanda karantina uygulaması başlatılmasına karar verildiği kaydedildi.
Etiketler: Koronavirüs Tedbirleri Sokağa Çıkma Kısıtlaması
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