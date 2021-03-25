Yangın, gece yarısı Osmangazi ilçesi Hamitler Mahallesi Has Sokak'taki Cüneyt Teccal'in (50)

2 katlı evinde çıktı. Zemin kattaki sobadan çıkan yangını fark eden Teccal ile ailesi, hemen dışarı çıktı. Ancak bir üst kattaki felçli Ayşe Teccal, mahsur kaldı.

İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri hem alevlere müdahale etti hem de duman dolan eve girerek, Ayşe Teccal’i kurtardı. Komşuların da yardımıyla sedyeyle merdivenden indirilen yaşlı kadın, Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Kalp pili takılı olduğu öğrenilen Teccal’in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.