Haber Giriş: 25 Mart 2021 Perşembe 10:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gediz'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Kütahya'nın Gediz ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl ve İlçe jandarma komutanlıklarına bağlı ekipler, Aksaklar köyünde U.B. ve A.B'nin uyuşturucu bulundurduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Şüphelilerin evine operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramalarda 2 kilo 600 gram esrar ve 1 hassas terazi ele geçirdi.
Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Uyuşturucu
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