Kentte gece başlayan sağanak, sabah yerini kara bıraktı.

Aksaray Belediyesi ekipleri, kaldırım ile yollarda tuzlama ve kar kürüme çalışmalarına devam ediyor.

Ortaköy ve Güzelyurt ilçe merkezleri ve köylerinde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

Karayolları 38. Şube Şefliği ekipleri, ulaşımın aksamaması için yollarda karla mücadele çalışması yapıyor.