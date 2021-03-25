Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile Tarım ve Orman Bakanlığınca gıda kaybı ve israfı hakkında kamuoyunun farkındalığını artırmak, gıda tedarik zincirindeki tüm katılımcıları harekete geçirmek için 2020 yılında “Gıdanı Koru” ulusal kampanyası başlatıldı. Konak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce “Gıdanı Koru” ulusal kampanyasına katkı sağlamak amacıyla ev hanımlarının tüketici boyutunda gıda güvenilirliği ve gıda israfı konusunda bilinçlendirilmesi, katılımcıların atölyede farklı yemekler pişirerek keyifli zaman geçirmesi, yemek pratiklerini geliştirmesi ve yerel/yöresel tariflerin sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla 2021 yılı boyunca sürecek “Gıda Dostu Mutfak Atölyeleri” projesi hayata geçirildi. Atölyenin ilk etkinliğinde ev hanımları keşkek pişirirken, ikinci etkinlikte ise meşhur İzmir boyozu ve bomba tatlısı yaptı.