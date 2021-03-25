Haber Giriş: 25 Mart 2021 Perşembe 09:04Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanacak...
Koronavirüs Bilim Kurulu ne zaman toplanacak? Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, Bakan Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak.
Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün saat 16.00'da video konferans yöntemiyle toplanacak.
Toplantının ardından Sağlık Bakanı Koca'nın yazılı açıklama yapması bekleniyor.
Son 24 saatte 29 bin 762 yeni vaka
Türkiye'de son 24 saatte 29 bin 762 yeni vaka, 1142 yeni hasta tespit edildi, 146 kişi koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti. 17 bin 761 kişi virüsü yenerek sağlığına kavuştu.
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