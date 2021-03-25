Haber Giriş: 25 Mart 2021 Perşembe 09:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ağrı'da 2 aracın kundaklanmasına ilişkin yakalanan zanlı tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Ağrı'da 2 aracın kundaklanmasına ilişkin gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı.
Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 20 Mart'ta Fatih Mahallesi'nde bir kamyonet ile minibüsün kundaklanmasıyla ilgili yakalanan 2 zanlının polisteki işlemleri tamamlandı.
Sevk edildikleri savcılıkta ifadeleri alınan zanlılar, sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Hakimlikçe yeniden sorgulanan 2 zanlıdan biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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