Haber Giriş: 25 Mart 2021 Perşembe 09:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da yakıt deposunda 5 kilogram sentetik uyuşturucu bulunan aracın sürücüsü gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA]
Adana'da hafif ticari aracın yakıt deposuna gizlenmiş 5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda yaptıkları uygulamada hafif ticari aracı durdurarak narkotik dedektör köpeğiyle arama gerçekleştirdi.
Köpeğin tepki verdiği yakıt deposundaki pet şişelerde 5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Uyuşturucu Emniyet Genel Müdürlüğü
Son Haberler
- 10:31
- 10:30
- 10:11
- 10:26
- 10:14
Sıradaki Haber
Aksaray'da kar yağışı etkili oluyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz