Haber Giriş: 25 Mart 2021 Perşembe 11:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya'nın 9 ilçesinde kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildi
[Fotoğraf: AA]
Konya'nın 9 ilçesinde kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitim yapılmayacak.
Yunak, Seydişehir, Hadim, Halkapınar, Kadınhanı, Bozkır, Güneysınır ve Sarayönü'nde 1, Ahırlı'da ise 2 gün yüz yüze eğitime ara verildi.
İlçelerin Milli Eğitim müdürlüklerinden yapılan duyuruda, eğitim öğretime uzaktan eğitim yoluyla devam edileceği belirtildi.
Etiketler: Kar Yağışı Yüz Yüze Eğitim
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