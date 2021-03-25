Yunak, Seydişehir, Hadim, Halkapınar, Kadınhanı, Bozkır, Güneysınır ve Sarayönü'nde 1, Ahırlı'da ise 2 gün yüz yüze eğitime ara verildi.

İlçelerin Milli Eğitim müdürlüklerinden yapılan duyuruda, eğitim öğretime uzaktan eğitim yoluyla devam edileceği belirtildi.