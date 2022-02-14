Haber Giriş: 14 Şubat 2022 Pazartesi 11:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nevşehir'de firari hükümlü yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Nevşehir'de polis, adli makamlarca yargılandığı davada, "dolandırıcılık" suçundan hakkında 3 yıl 4 ay hapis cezası verilen M.C'nin ilçedeki bir otelde konakladığını belirledi.
Düzenlenen operasyonla otel odasında yakalan M.C, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Etiketler: Nevşehir
Son Haberler
- 13:14
- 13:03
- 13:04
- 13:02
- 13:12
Sıradaki Haber
İran: Nükleer görüşmelerde spekülasyonlara yer bırakmayacak aşamadayız
Yükleniyor lütfen bekleyiniz