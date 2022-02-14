Meram Elektrik Dağıtım AŞ (MEDAŞ) Bor İşletme Sorumlusu Yasin Karaaslan, AA muhabirine, kent genelinde yoğun kar yağışı nedeniyle Kemerhisar beldesi ve çevresinde bazı olumsuzluklar yaşandığını anımsattı.

Beldede iletim hatlarının kopması ve direklerin devrilmesi nedeniyle dün sabah saatlerinden itibaren Kemerhisar ve çevresindeki yaklaşık 6 bin aboneye elektrik verilemediğini hatırlatan Karaaslan, ekiplerin yoğun çalışması sonucu sorunun giderildiğini ve beldenin tamamına elektrik verildiğini belirtti.

Karaaslan, abone bazlı sorunların yaşandığını ve ekiplerin kısa sürede arızalara müdahale ettiğini de sözlerine ekledi.