Haber Giriş: 26 Temmuz 2022 Salı 12:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nevşehir'de feci kaza: 5 yaralı
[Fotograf: AA]
Nevşehir'de iki otomobille kamyonetin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.
R.K. idaresindeki kamyonet, Nevşehir'den Acıgöl ilçesi istikametine seyir halindeyken Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı yakınında, M.U. yönetimindeki otomobilin yan tarafına çarpıp karşı şeride savruldu. Ardından yolun karşısından gelen H.K'nin kullandığı otomobille çarpıştı.
Kazada, kamyonet sürücüsü R.K. ile otomobilde bulunan sürücü H.K, eşi N.K, çocukları N.E.K, ve İ.E.K. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza nedeniyle tek şeridi bir süre trafiğe kapatılan yol, temizlik çalışmasının ardından açıldı.
Etiketler: Nevşehir Trafik Kazası
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