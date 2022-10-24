Kutlamalarda yer alan müzik grubu üyeleri ile bir kurtarma görevlisi, ülkenin kuzeyinde bulunan Kaçin eyaletindeki etnik azınlığın ana siyasi örgütü olarak anılan Kaçin Bağımsızlık Örgütünün yıl dönümü kutlamalarına katılan şarkıcı ve müzisyenlerin de aralarında olduğu 60'tan fazla kişinin, ordunun düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybettiğini iddia etti.

Kaçin Sanatçılar Derneği Sözcüsü, Associated Press'e (AP) telefonla yaptığı açıklamada, askeri uçakların, 300 ila 500 kişinin katıldığı kutlamanın yapıldığı alana dün yerel saatle 20.00 sularında 4 bomba attığını belirterek, ölenler arasında bir şarkıcı ve klavyecinin de bulunduğunu söyledi.

Myanmar ordusundan ya da devlet medyasından saldırı iddialarına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Söz konusu saldırı, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) dışişleri bakanlarının Myanmar'da artan şiddeti görüşmek üzere Endonezya'da düzenlenmesi planlanan toplantıdan 3 gün önce gerçekleşti.

Kaçin eyaletindeki festivalde ölenlerin sayısı, ordunun geçen yıl iktidarı ele geçirmesinden bu yana tek bir hava saldırısında gerçekleşen en fazla kayıp olarak ifade ediliyor.

Myanmar'da silahlı mücadele yoluyla uzun süredir özerklik talep eden azınlık grupları ile ordu arasındaki çatışmalar artarak sürüyor.

Hükümet, etnik grupların baskın olduğu sınır bölgelerindeki silahlı gruplarla yıllardır mücadele ediyor.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020 genel seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu. Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar 1800'ün üzerinde kişi hayatını kaybetti. Darbeden bu yana yaklaşık 13 bin kişi gözaltına alınırken 10 binin üzerinde kişi halen içeride tutuluyor.

Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşuna (AAPP) göre, ülkede darbeden bu yana 1900'den fazla kişi hayatını kaybetti ve 10 binin üzerinde kişi de gözaltına alındı. Myanmar askeri mahkemeleri, tutuklulardan 2'si çocuk 114 siyasi mahkum hakkında idam kararı verdi.