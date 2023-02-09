Muş'tan deprem bölgesine sevk edilen 14 AFAD arama kurtarma teknisyeni, Diyarbakır'da yürütülen arama kurtarma çalışmalarında görevlendirildi.

Bağlar Mahallesi'ndeki Dündar Apartmanı'nda çalışma yürüten ekipler, ilk olarak enkaz altındaki Barış Doğan'a ulaştı. Yaralı kurtarılan Doğan'ı sağlık görevlilerine teslim eden AFAD ekipleri, daha sonra eşi Remziye Doğan'ı yaralı çıkardı.

Ekipler, görevlendirildikleri bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan Muş'tan AFAD arama kurtarma teknisyeni, AFAD gönüllüleri, sivil toplum kuruluşu arama kurtarma ekipleri, güvenlik korucusu, Milli Eğitim Müdürlüğü arama kurtarma ekiplerinden oluşan 461 kişi Osmaniye, Diyarbakır, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya ve Şanlıurfa'ya gönderildi.

AFAD İl Müdürü Taha Yasin Çekiç ise Osmaniye'ye görevlendirildi.