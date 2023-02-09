AFAD ve ilkyardım eğitimi almış 40 gönüllü öğretmen için Gençlik Merkezi önünde uğurlama töreni düzenlendi.

Lüleburgaz İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Erdem, öğretmenlerin Hatay'da görev yapacağını söyledi.

Gönüllü öğretmenlere teşekkür eden Erdem, tüm ekibe çalışmalarında başarılar diledi.

Kırklareli kent merkezinde de 30 gönüllü vatandaş, deprem bölgesinde yapılan çalışmalara destek için belediye tarafından bölgeye gönderildi.