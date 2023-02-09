Haber Giriş: 9 Şubat 2023 Perşembe 00:34Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Ağrılılar depremzedeler için tek yürek oldu
Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen depremin ardından Ağrı merkez ve ilçelerinde başlatılan yardım kampanyası ile yardımlar toplanmaya devam ediyor.
Depremler nedeniyle Ağrı Valiliği öncülüğünde başlatılan yardım kampanyaları ile kullanılmamış kıyafetler, gıda, battaniye ve kişisel hijyen malzemeleri başta olmak üzere deprem bölgesinde kullanılacak yardım malzemeleri vatandaşlar tarafından toplama merkezlerine getiriliyor.
Etiketler: Ağrı Deprem Kahramanmaraş
Son Haberler
- 12:27
- 12:27
- 12:28
- 12:25
- 12:17
Sıradaki Haber
Kocaeli'den giden mobil afet tırı Kahramanmaraş'ta sıcak yemek dağıtıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz