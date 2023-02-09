Depremler nedeniyle Ağrı Valiliği öncülüğünde başlatılan yardım kampanyaları ile kullanılmamış kıyafetler, gıda, battaniye ve kişisel hijyen malzemeleri başta olmak üzere deprem bölgesinde kullanılacak yardım malzemeleri vatandaşlar tarafından toplama merkezlerine getiriliyor.