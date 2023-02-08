Haber Giriş: 8 Şubat 2023 Çarşamba 23:20Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Karaman’dan deprem bölgesine soba ve ekmek yardımı
Karaman’da da depremzedeler için başlatılan yardım seferberliği devam ediyor. Bağışlanan 100’e yakın soba, fırıncı esnafının ürettiği 60 bin ekmek afet bölgesine gönderilecek.
Karaman Valiliği koordinesinde yürütülen yardım kampanyasına vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşları büyük ilgi gösteriyor.
Piri Reis Kültür Merkezi’nde oluşturulan yardım merkezine kamyonlarla yardımlar ulaştırılıyor. Bu çerçevede bir hayırsever tarafından bağışlanan 100’e yakın soba, yardım merkezine getirildi. Kamyonetlerle getirilen sobalar, görevliler tarafından tır üzerinde yerleştirilen seyyar prefabrik evlere yüklendi.
Karaman’daki fırıncılar da depremzedelere gönderilmek üzere 60 bin ekmek üretti. Diğer yandan deprem bölgesinden Karaman’a getirilen 43 depremzedenin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Hatuniye Kız Yurduna yerleştirildiği açıklandı.
Etiketler: Deprem Kahramanmaraş Karaman
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