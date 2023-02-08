Aksaray'da vatandaşlar, 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda bulunan mobil kan bağış aracına gelerek kan bağışında bulunuyor.

Türk Kızılay Aksaray Şube Başkanı Turhan Akkurt, kentte kan bağışı duyarlılığının yüksek olduğunu söyledi. Dün toplanan kanları Kayseri Kan Merkezi'ne ulaştırdıklarını belirten Akkurt, "Bugün sabahın ilk saatlerinden itibaren bağışları kabul etmeye başladık. Saat ve zaman tanımaksızın geceye kadar kan almaya devam edeceğiz ve bölgelere ulaştıracağız" diye konuştu.

Kan bağışında bulunan Sultan Salkım ise deprem bölgesindeki yaralılar için ellerinden geleni yaptıklarını ifade etti.

Vatandaşlardan Evren Çapacı da yaşanan durumun çok acı olduğunu belirterek, "Her türlü yardıma hazırız. Hava soğuk olmasına rağmen çok sayıda vatandaş bağışta bulunuyor. Güzel bir birliktelik örneği sergileniyor" diye konuştu.