Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle düzenlenen yardım kampanyası kapsamında Kastamonu'daki otel ve turizm işletmecileri, "Kastamonu sizinle" diyerek depremzedeleri ücretsiz ağırlamak için hazırlık yaptı.

Gül, yaptığı yazılı açıklamada, KASTOD ailesi olarak gerçekleştirdikleri görüşmeler sonrasında, 52 işletmenin kentteki ve ilçelerdeki otel, apart ve pansiyonlarda 630 depremzedenin barınma ihtiyacını karşılamak adına kontenjan sağladığını belirtti.

Hüsnü Gül, "Gün boyu yaptığımız çalışmalarda öncelikle işletmeci hemşehrilerimizin göstermiş olduğu hassasiyete teşekkür ederim. Yaptığımız çalışmaları Bakanlığa iletilmesi noktasında Sayın Valimizin de talebi üzerine kendilerine arz ettik. Allah herkesten razı olsun" ifadelerini kullandı.