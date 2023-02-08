Haber Giriş: 8 Şubat 2023 Çarşamba 22:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kilis'te depremzedelere yemek ikramı yapılıyor
Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde etkilenen vatandaşlara Kilis'te Türk Kızılay tarafından yemek ikramı yapılıyor.
Türk Kızılay Kilis Şube Başkanı Adnan Erdoğan, zor bir dönemden geçtiklerini belirterek herkese geçmiş olsun dileklerini iletti.
Birlik ve beraberlik içerisinde bu süreci atlatacaklarını ifade eden Erdoğan, "Devletin, sivil toplum kuruluşlarının imkanlarıyla 3 öğün sıcak yemeği vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Elimizden geldiği kadar saha tespiti yaparak imkanlar dahilinde battaniye, elektrikli soba, giyim konusunda ihtiyaç sahiplerine destek olamaya çalışacağız" dedi.
Etiketler: Deprem Kahramanmaraş Kilis
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