Türk Kızılay Kilis Şube Başkanı Adnan Erdoğan, zor bir dönemden geçtiklerini belirterek herkese geçmiş olsun dileklerini iletti.

Birlik ve beraberlik içerisinde bu süreci atlatacaklarını ifade eden Erdoğan, "Devletin, sivil toplum kuruluşlarının imkanlarıyla 3 öğün sıcak yemeği vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Elimizden geldiği kadar saha tespiti yaparak imkanlar dahilinde battaniye, elektrikli soba, giyim konusunda ihtiyaç sahiplerine destek olamaya çalışacağız" dedi.