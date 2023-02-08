Mardin Valiliği ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinesinde yürütülen yardım çalışmalarına Mardin Organize Sanayi Bölgesi de destek verdi.

Buradaki fabrikaların ürettiği giyim ve gıda malzemeleri yüklenen 9 tır, Gaziantep, Adıyaman ve Şanlıurfa depolama alanlarına gönderildi.

Mardin OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nasır Duyan, yaptığı açıklamada, bütün ülke ve millet olarak büyük acı yaşadıklarını ifade etti.

Türkiye'yi yasa boğan depremde zarar gören vatandaşlara yardım toplamak amacıyla müteşebbis heyetinden oluşturdukları kriz masasının kısa sürede gıda, giyim ve ihtiyaç malzemeleri topladığını belirten Duyan, şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizi yasa boğan ve 10 ilimizde etkili olan deprem içimiz yaktı. Bizlerde bu süreçte elimizden geldiğince bugün un, makarna, ekmek, bulgur, mont, bebek bezi, su, meyve suyu, battaniye gibi ihtiyaç malzemelerini içeren ilk 9 tır yardım malzemelerini gönderdik. Her gün elimizden geldiğince yardım etmeye devam edeceğiz."