Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen depremler yürekleri sızlattı.



Türkiye depremzedeler için tek yürek olurken, Edirneli ev hanımları da ellerindeki ve esnaftan topladıkları kumaşlarla pijama, atkı-bere eldiven gibi sıcak tutacak kıyafetler dikmeye başladı.



İmece usulü çalışma yapan kadınlardan kimisi ölçüp biçiyor, kimisi makine başına oturup dikim yapıyor, kimisi ise ütüleyip paketlenmesine katkı sağlıyor.

Genciyle yaşlısıyla depremzedeler için el ele veren Edirneliler, kıyafetten, gıdaya, battaniyeden, çocuk malzemelerine kadar birçok ihtiyacın karşılanmasına destek olurken, ev hanımları ise kurs merkezlerine giderek diktikleri kıyafetlerle destek olmaya çalışıyor.