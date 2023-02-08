Haber Giriş: 8 Şubat 2023 Çarşamba 20:38Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Edirneli kadınlar depremzedeler için kıyafet dikiyor
Edirne'de depremzedelere destek için bir araya gelen Halk Eğitim Merkezî usta öğreticileri, kursiyerler ile ev hanımları tek yürek oldu ve onları sıcak tutacak kıyafetler dikmeye başladı.
Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen depremler yürekleri sızlattı.
Türkiye depremzedeler için tek yürek olurken, Edirneli ev hanımları da ellerindeki ve esnaftan topladıkları kumaşlarla pijama, atkı-bere eldiven gibi sıcak tutacak kıyafetler dikmeye başladı.
İmece usulü çalışma yapan kadınlardan kimisi ölçüp biçiyor, kimisi makine başına oturup dikim yapıyor, kimisi ise ütüleyip paketlenmesine katkı sağlıyor.
Genciyle yaşlısıyla depremzedeler için el ele veren Edirneliler, kıyafetten, gıdaya, battaniyeden, çocuk malzemelerine kadar birçok ihtiyacın karşılanmasına destek olurken, ev hanımları ise kurs merkezlerine giderek diktikleri kıyafetlerle destek olmaya çalışıyor.
Etiketler: Deprem Edirne Kahramanmaraş
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