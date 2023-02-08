Haber Giriş: 8 Şubat 2023 Çarşamba 21:29Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kars’tan deprem bölgesine yardımlar sürüyor
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen depremlerin ardından Kars’tan bölgeye yardımlar sürüyor.
Kars Valisi/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz'ün çağrısıyla başlatılan yardımlar çığ gibi büyürken, Kars'tan deprem bölgesine bugün itibarıyla 33 tır ayni yardım, 56 araç ve iş makinesi ve 324 personel gönderildi.
Karslılar, Kars Belediyesi ve AFAD Koordinasyon Merkezi’ne yardımlarını sürdürüyor.
Vatandaşlar, gıda malzemesi, ısıtıcı, battaniye ve çeşitli hijyen maddelerinin oluşan paketlerini belediye ve AFAD’a ulaştırıyor.
Etiketler: Deprem Kahramanmaraş Kars
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