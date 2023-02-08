AKUT Giresun ekibi, Adıyaman merkezde bir binanın enkazında yaptığı çalışmalarda, 4 yaşındaki Azra Avcı'ya ulaştı. Enkaz altından 40 saat sonra çıkarılan Avcı, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Hatay'da arama kurtarma çalışmaları yapan Giresun Jandarma Komutanlığı Bulancak Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı ekipleri ise 600 Konut Sitesi'ndeki bir apartmanın enkazında ses dinlemesi yaptı.

Ekiplerin çalışması sonucu depremden 40 saat sonra enkazdan 56 yaşındaki Fatoş Çalışkan sağ çıkarıldı. Ekipler sedyeyle taşıdıkları Çalışkan'ı sağlık ekiplerine teslim etti.

Bölgede yapılan arama kurtarma çalışmalarına katılan Giresun Yerel Destek ekibi ve İl Özel İdaresi görevlileri, Adıyaman'da yıkılan binanın enkazından bir kişiyi çıkardı.

Giresun'dan Adıyaman'a gönderilen Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi de enkazda yaptıkları çalışmalarda bir kişiye ulaştı. Sağ çıkarılan kişi ambulansa taşındı.