Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, meydana gelen deprem sonrası genel hayatı olumsuz etkileyen şartların giderilmesi ve afetzedelerin acil ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yapılan yardımların toplama merkezi olan Devlet Malzeme Ofisi Bölge Müdürlüğündeki Ayni Yardım Toplama Merkezi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Odunpazarı İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından depremzedelerin ihtiyacı olan bebek bezi, bebek maması, mont, bot, atkı, bere, tüp, battaniye, ısıtıcı, erzak kolisi, hijyenik ped, su, konserve, kuru bakliyat, bebe bisküvisi, ıslak mendil, tekerlekli sandalye gibi malzemelerinin bulunduğu toplam 7 tır bölgeye sevk edildi.

Ayrıca bölgeden gelen talep doğrultusunda kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ile vatandaşlardan gelen bağışlar tasnif edilerek bölgeye yönlendirmek üzere çalışmalar devam ediyor.

Afet bölgesine yardımlar hava yoluyla da gönderiliyor

Vali Ayyıldız, AFAD İl Müdürlüğü koordinesinde toplanan 15 ton suyun Muharip Hava Kuvveti Komutanlığına bağlı 1'inci Ana Jet Üssü Komutanlığı tarafından deprem bölgesine 2 kargo uçağıyla toplam 4 sorti olarak icra edilecek sevk çalışmalarını yerinde inceledi.

Eskişehir Ticaret Borsası tarafından başlatılan yardım kampanyasında ilk etapta toplanan 2 tır ihtiyaç malzemesi deprem bölgesine gönderildi. Deprem bölgesine 1 tır battaniye ile 1 tır da kuru gıda, çocuk bezi, çocuk maması, hijyen malzemesi, kaban, bot, giysi ve sobalardan oluşan çeşitli malzemeler yola çıkarıldı.

Borsa Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Zeydan, yaptığı açıklamada, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi.

Eskişehir Adliyesi'nde de Türk Kızılayı Derneği Eskişehir Şubesi koordinasyonunda ayni ve nakdi yardım masaları oluşturuldu. Yardımda bulunmak isteyen vatandaşlar hafta içi 10.00-17.00 saatleri arasında battaniye, bebek bezi, bebek maması, kıyafet ve benzeri ayni yardımlar ile kumbaralara nakit bağışında bulunabilecek.

Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, Eskişehir Valiliğinin koordinasyonunda depremzedelere 1000 ısıtıcı, 3 bin battaniye ve gıda malzemesi gönderdi.

EOSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli de Türkiye'nin deprem gerçeğiyle bir kere daha en ağır şekilde yüzleştiğini, bölgedeki depremzedelerin yaralarının sarılması adına harekete geçtiklerini aktardı.

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğünce depremden etkilenen Hatay ve Osmaniye'ye 3 tır su ve gıda malzemesi gönderildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, depremin ardından hemen harekete geçtiklerini, deprem bölgesine müdürlüğünün arama ve kurtarma birimi ekibini, ardından aşçı, aşçı yardımcısı, ilk yardım öğretmeninden oluşan ekibi gönderdiklerini bildirdi.