Haber Giriş: 8 Şubat 2023 Çarşamba 22:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cezayir ekibi depremden 61 saat sonra 5 yaşındaki kızı kurtardı
[Fotograf: AA]
Adıyaman'da arama kurtarma çalışması yapan Cezayir ekibi, depremden 61 saat sonra bir kız çocuğunu enkazdan sağ olarak çıkardı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'a gelerek çalışmalarını sürdüren Cezayirli arama kurtarma ekipleri, 5 yaşlarındaki kız çocuğunu depremden 61 saat sonra enkazdan kurtardı.
Çocuk, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Etiketler: Kahramanmaraş Adıyaman
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