Törene katılan Vali İlker Gündüzöz, eski Atatürk İlkokulu olarak kullanılan tarihi binayı Muş Müzesi olarak hizmete açtıklarını söyledi.

Kent sakinlerinin, gençlerin ve çocukların müzeyi ziyaret ederek buradaki kültürleri, medeniyeti adım adım izleyebieceğini belirten Gündüzöz, şunları kaydetti:

"Bu okul son derece eski olduğu için duvarları, çatısı dökülüyordu, her tarafa el attık. Çatısından tabanına kadar dokunmadığımız yer kalmadı. Zorlu bir restorasyon süreci oldu. Hayalle başladığımız bu işi şimdi nihayete erdirmiş durumdayız. Sadece Muş'ta değil, aynı zamanda Malazgirt'te de Türk tarihi zaman tüneli 1071'den 2071'e müzesini yaptık. Müzeler Genel Müdürlüğü her iki müzemizi de bakanlık envanterine aldı. Buralara görevlendirilmeler yapıldı. Hem Malazgirt ilçemizde hem de merkezde olmak üzere iki müzemiz oldu. Aslında birden fazla müzesi olan ender illerden biri olduk."

Müzede milattan önceki dönemlerden başlayan eserlerin olduğunu aktaran Gündüzöz, şöyle devam etti:

"Günümüze doğru belli bir kronolojiye göre geliyor. Şu anda 2 boş odamız var. Yakın tarihte toplum olarak elde ettiğimiz bir takım kazanımları ürünleri sergileyeceğimiz alanlar olacak. Malazgirt'e savaş alanının arkeolojisi var. Dünyada sayılı yapılan işlerden biri, şu anda Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla devam eden bir proje. Bu müzeleri açmasaydık orada çıkarılan buluntular başka müzelere gidecekti. Malazgirt'te çıkmış bir eserin Muş'ta kalmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Malazgirt savaş arkeoloji noktasında şu ana kadar elde edien 400 civarında buluntu var."

Törene Belediye Başkan Vekili Aydın Özarslan, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.