Edinilen bilgiye göre, Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Kom Grup Amirliği ekiplerinim bir süredir takip ettiği S.A. isimli şahsın evine şafak vakti operasyon düzenlendi.

Operasyonda silah, av tüfeği, silah parçası ve çeşitli çapta yüzlerce mermi ele geçirildi.

Konu ile ilgili adli tahkikatın devam ettiği öğrenildi.